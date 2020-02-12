أخبار مصر | وزير الخارجية يناقش "سد النهضة" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يناقش "سد النهضة" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال تواجد شكري في واشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الجانبان خلال اللقاءعلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.

وكشف بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء استعراض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل الى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.