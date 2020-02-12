أخبار مصر | "شديد البرودة ليلًأ وغائم أحيانا".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شديد البرودة ليلًأ وغائم أحيانا".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
القاهرة الكبرى
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء والغردقة
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.