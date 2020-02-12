شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج بـ102 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، على أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا التي تم إدراجها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأسه الإجتماع التنسيقي لبحث تنفيذ مشروعات المرحلة لأولى من المبادرة- بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم، مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسي، منسق المبادرة بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.

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وأوضح نائب المحافظ، أن المرحلة الأولي من المبادرة تتضمن تنفيذ 59 مشروعا خدميا وتنمويا، في 29 قرية بالمحافظة، بإجمالى تكاليف لمشروعات المبادرة تبلغ 102 مليون جنيه، من بينها 3 قرى نموذجية، وهي قرى: الكوامل، والهجارسة، والعرابة، لافتا إلى أنه تم إضافة مشروعات تنموية تكاملية أخرى لهذه القرى، وأن هناك متابعة لإنجازات العمل بالمبادرة بشكل إحصائي، وخرائط تدفق بيانية لتحقيق الإستفادة القصوى من المبادرة.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا والتى تستهدفها المبادرة، موجها رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بمتابعة الخطط الزمنية للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة، من أجل الوصول إلى المدى الزمني المطلوب في إنهاء المشروعات بشكل مميز، منوها بأن المشروعات الموجودة بالمحافظة مشروعات قابلة للتنفيذ، وقريبا سيتم الانتهاء منها جميعا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة كريم، مدير متابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، على أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لمتابعة التنفيذ وإنهاء المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع في 30 أبريل القادم، لتكون سوهاج من أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها في المبادرة، لافتة إلى أنه سيتم معاينة المشروعات التي تم اختيارها على أرض الواقع، والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بخطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، والعمل على تلافي المعوقات، وتيسير الإجراءات للإنتهاء من المشروعات في الوقت المحدد .

وكشف شريف عيسي، منسق المبادرة بالمحافظة، أن تنفيذ المبادرة يتم على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 29 قرية، وتضم المرحلة الثانية 35 قرية، موضحا أنه يتم تنفيذ بنية أساسية، وخدمات تنمية بشرية وإقتصادية محلية، وتنمية محلية متكاملة من خلال المبادرة لتلك للقرى، حيث تم رصد مبلغ إجمالي للمبادرة 102 مليون جنيه، وتم ضخ 35 مليون جنيه منها للمحافظة حتى الآن.