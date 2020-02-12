شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الصحفي المكلف بتغطية القمة الإفريقية يشكر خالد عفيفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الوفد الإعلامي المصاحب للرئيس لتغطية فاعليات قمة الإتحاد الأفريقي الـ ٣٣ التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي اختتمت فعالياتها الاثنين، الشكر لخالد عفيفى حسب النبي، القائم باعمال المكتب الإعلامى بسفارة مصر بأديس أبابا على الجهود الكبيرة التي بذلها لمساعدة الإعلامييين المصريين في تأديتهم مهام عملهم في تغطية مشاركة الرئيس في القمة.
وأقامت الهيئة العامة للاستعلامات مركزاً صحفياً بمقر المكتب بالسفارة تم تزويده بكافة الأجهزة ووسائل الإتصال والمواد الإعلامية والمطبوعات لتقديم كافة التسهيلات للصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم لإجتماعات القمة التى تعقد يومى الأحد والاثنين الموافق 9، 10 فبراير 2020
وحرص «عفيفي» على تذليل كافة العقبات لتمكين الإعلاميين من أداء مهامهم، وكان يجري تنسيق مستمر مع ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات وعبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الاعلام الخارجي والمتابعة بشكل مستمر ما قام به المكتب من إجراءات.
وبذل «عفيفي» جهودًا كبيرة لمساعدة الصحفيين المصريين بدءًا من الإفراجات الجمركية عن المعدات واستخراج بادجات دخول مقر الاتحاد الافريقي، واستخراج تصاريح تسير للسيارات.
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