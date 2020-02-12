شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرى بالانتخابات التكميلية البرلمانية بملوي يتنافسون على مقعد برلماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من قرى مركز ملوي جنوب المنيا، مسقط رأس أغلب مرشحي البرلمان، إقبالا كبيرًا من الناخبين على الذهاب للتصويت بعد أن بدت معظم اللجان ضعيفة الإقبال حتى منتصف اليوم الثلاثاء، للتصويت، وبدأ الإقبال يتزايد أمام اللجان الكائنة في قرى مسقط رأس المرشحين.

وبدأ الإقبال يرتفع في عدد من القرى، والتي تمثل مسقط رأس المرشحين، منهم قرية تنده، مسقط رأس المرشح صابر عبدالحكيم، عن حزب «مستقبل وطن»، إقبالًا كبيرًا منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا، كما ظهرت حشود كبيرة بقرى «دير أبوحنس» مسقط رأس زاهر محمد زاهر، وتونا الجبل مسقط رأس صلاح مطر، وبقرية «المحرص» مسقط رأس المرشح عبدالله خليفة، و«قلندول» مسقط رأس المرشحان أحمد جمال أحمد موسي، وأسامة عبدالشكور، وبقرية «البرشا» مسقط رأس المرشح شنودة بولس جاد السيد.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية موزعة كالآتي: (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جورج).