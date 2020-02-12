شكرا لقرائتكم خبر عن 2900 محل تشارك في الأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوى وصل لما يقرب من 2900 محل حتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية، وسط توقعات بوصول عدد المحال المشاركة إلى 3 آلاف محل بنهاية مدة الأوكازيون.

وأضافت الوزارة أن تخفيضات محال الملابس تتراوح بين 20 و50% بحسب كل محل والمنتج المعروض، وأن الأوكازيون عمل على زيادة نسبة المبيعات لدى التجار، إضافة إلى توفير منتجات الملابس الجاهزة بأنواعها المختلفة بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

وكلف على المصيلحى، وزير التموين، قطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، إضافة إلى التحقق من وضع التجار المشاركة ملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده، وإجراء حملات تفتيشية بكل المحال المشاركة بمختلف المحافظات.