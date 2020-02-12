شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت خلال انعقاد منتدى البحث والابتكار بشأن إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بجنيف مساء الثلاثاء،: "إننا قبل شهرين فقط لم يكن لدينا أدنى علمٍ بوجود هذا الفيروس الذى أصبح اليوم محط اهتمام الإعلام والأسواق المالية والقادة السياسيين".

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