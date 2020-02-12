زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، وزير الدولة السابق لشؤون الآثار، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم مشروع ثقافى فى العالم أجمع، موضحا أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير فى حركة السياحة لمصر.
وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أنه يعمل على إيجاد اكتشافات جديدة فى وادي الملوك منذ عام 2017، مستطردًا: "دربت 500 أثري مصري على الأساليب الحديثة للتنقيب والترميم".
وأشار إلى أنه قدم 17 كتابا عن الآثار للأطفال باللغة العربية لتوعية وتعليم أطفالنا بتاريخ أجدادهم ومعرفة حضارتنا القديمة، مضيفا أنه تاريخ مصر القديم يدعو للفخر والتباهي، لافتا إلى أنه طالب وزارة التربية والتعليم، بتدريس الـ 24 حرفا باللغة الهيروغليفية فى المدارس.
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