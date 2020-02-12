شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحصين 375 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى خلال 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، استمرار اعمال حملات تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام ، وناشدت هيئة الخدمات البيطرية المربيين بالإبلاغ عن ظهور اي حالة اصابة وتوخي الحذر بالطرق الوقائية مثل العزل والعلاج والتحصين حيث يتوافر بسعر رمزي من خلال لجان التحصين بمعرفة الاطباء البيطريين.

قال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه منذ انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والاغنام ضد الجلد العقدى والجدرى في الأول من فبراير الجارى وحتى 9 من نفس الشهر بلغت اجمال التحصينات 375 ألف و622 رأس ، وجارى التحصين ، حيث تستمر الحملة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بالمتابعة الدورية لحماية الثروة الحيوانية من اى من الامراض التي تشكل تهديدا لها ، حيث تم اطلاق حملة جديدة للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام تستمر طوال الشهر الجارى ، مناشدة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية خاصة " الابقار " ضرورة الاستجابة لتلك الحملة ، مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات وتوفير سن بيطرى لكل حيوان ، ومنع استخدام اى سن لأكثر من حيوان ، وهدف الحملة الحفاظا على الابقار

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وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الاسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية وعلى حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من اسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر وعدم دخول القطعان الا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوم ، وتتولى لجان التحصين القيام بتحصين المزارع ومن منزل لمنزل وبالكمائن الحدودية لمنع اى سيارات محملة بالحيوانات الا بعد فحصها وتحصينها وذلك لاحكام السيطرة على دخول المرض الى داخل المحافظات.

وقال تقرير الخدمات البيطرية ، أن برامج للتوعية الارشادية اللازمة للمربي وطرق الامن والامان الحيوي حيث تتركز خطورة المرض فى انخفاض معدل الانتاج نتيجة ارتفاع درجة حرارة الحيوان الى 41 درجة مئوية المصابة والتهاب الجيوب الانفية والتهاب ملتحمة العين مسببة دموع غريزة وعمى وافراز غزير للعاب وهى عوامل تؤدي الى نقص شديد فى الوزن وظهور اورام اوديمية بمنطقة اسفل البطن ومع قلة ادار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.