أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التموين تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات، ووزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك، والأرصاد تعلن غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالعاصمة 8 درجات. غدا.. التموين تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى التموين تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات التموين: صرف 35% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن وزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ6030 مواطنا خلال يومين بقافلة عزبة الهجانة وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن التعليم تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة فى السودان التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس Advertisements التعليم: كشف طبى لـ 13 مليون طالب لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالعاصمة 8 درجات القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب الكهرباء تحذر من إخماد حرائق الأجهزة المنزلية بصب المياه قبل فصل التيار وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة الزراعة: برامج تدريبية مكثفة حول أمراض القمح والمحاصيل البستانية الزراعة تحدد حزمة إجراءات لأشجار الجوافة لطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج متحدث الرئاسة :السيسي التقى رئيس شركة شلمبرجيه العالمية بمجال البترول والغاز ‎الرقابة الإدارية: نائب رئيس هيئة الإسعاف رفض 4 ملايين جنيه رشوة لترسية مناقصة على شركة الإفتاء: لا تصح الصلاة حال ارتداء ملابس بها آثار قيء قبل غسلها.. فيديو المولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا

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