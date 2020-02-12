الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة حتى الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقالت شاكر لمصراوي، إن الطقس سيشهد أيضا تحسنا في الأحوال الجوية وتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار على البلاد، وتبدأ درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي وتصل درجات الحرارة غدا لـ 20 درجة، على أن تسجل الخميس، 22 درجة، وتبلغ يوم الجمعة 24 درجة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 – 4 درجات.

وأوضحت أن الارتفاع في درجات الحرارة، هو ارتفاع مؤقت حتى يوم الجمعة على أن تعود درجات الحرارة مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل لتعود في الانخفاض مرة أخرى، محذرة المواطنين، بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة كونها فترة تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة وعدم الانخداع بالارتفاع.

Advertisements

وأشارت شاكر، إلى أن الرؤية في الشبورة المائية، تقل صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحلة البحرين (الأحمر والمتوسط) معتدلة ومهيأة لممارسة الأنشطة البحرية.

وأشارت إلى أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الجمعة القادم، وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة 20 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية 20 درجة، بينما تبلغ على شمال الصعيد 21 درجة، وعلى جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، مع تناول المشروبات الساخنة والدافئة ومتابعة النشر ات الجوية بصفة مستمرة، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.​