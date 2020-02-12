محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مساء الثلاثاء، المستشار رجاء العربي، النائب العام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.
وذكر النادي في بيان لها: "مجلس إداري النادي ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلاً من شيوخ القضاة المستشار المرحوم رجاء العربي النائب العام الأسبق، وإذ يستذكر النادي بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء والنيابة العامة".
واستكمل: "وتولى منصب النائب العام المساعد ثم تولى منصب النائب العمومي من عام ١٩٩١ حتى اكتمال عطائه في عام ١٩٩٩، كان فيها نموذجًا يحتذى به للقضاء المصري الشامخ ولرجال النيابة العامة الشرفاء".
وواصل النادي: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي القضاة ينعي رجاء العربي النائب العام الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.