نادي القضاة ينعي رجاء العربي النائب العام الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مساء الثلاثاء، المستشار رجاء العربي، النائب العام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وذكر النادي في بيان لها: "مجلس إداري النادي ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلاً من شيوخ القضاة المستشار المرحوم رجاء العربي النائب العام الأسبق، وإذ يستذكر النادي بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء والنيابة العامة".

واستكمل: "وتولى منصب النائب العام المساعد ثم تولى منصب النائب العمومي من عام ١٩٩١ حتى اكتمال عطائه في عام ١٩٩٩، كان فيها نموذجًا يحتذى به للقضاء المصري الشامخ ولرجال النيابة العامة الشرفاء".

وواصل النادي: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".