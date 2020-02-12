مصر | نادي القضاة ينعى النائب العام الأسبق رجاء العربي

وأضاف النادي: وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء والنيابة العامة وتولى منصب النائب العام المساعد ثم تولى منصب النائب العمومي من عام ١٩٩١ حتى اكتمال عطائه في عام ١٩٩٩ كان فيها نموذجا يحتذى به للقضاء المصري الشامخ ولرجال النيابة العامة الشرفاء

وأختتم النادي بيانه: وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.