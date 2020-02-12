شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يعلن فوز أول سيدة بالجيزة بشهادات «أمان المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن سعادته بفوز سيدة من محافظة الجيزة في السحب على شهادات أمان المصريين، ضمن الشهادات التي قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل واللاتي ليس لهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف.

وأعلنت ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة، اليوم، عن فوز السيدة رجاء محمد عبدالمجيد السيد، بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه بمركز بشتيل، بعد السحب الذي تم إجراؤه على شهادات أمان بمحافظة الجيزة.

يذكر أن هذا السحب يتم إجراءه كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه، لعدد كبير من الشهادات.