شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» يشارك بالجلسة الثالثة بالبرلمان العربي للطفل في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، الثلاثاء، مشاركة 4 أطفال (أعضاء البرلمان العربي للطفل)، في اجتماع الدورة الثالثة للبرلمان بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات، خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ فبراير الجاري، التي تقام تحت عنوان «حق الطفل في التعليم».

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والأعضاء هم «رنا أحمد شوقي، 16 عامًا، أدهم محمد عبدالرحيم، 16 عامًا، شهد أحمد محمد، 15 عامًا، عبدالرحمن عفت على، 15 عامًا، وبصحبة إسماعيل النكلاوي، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن فعاليات الجلسة الثالثة ستشهد لقاء مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي والعديد من ورش العمل التأهيلية للأطفال في مجال إدارة الجلسات البرلمانية، في بادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي بمشاركة الأطفال من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى دولة الإمارات، وستقام الجلسة الثالثة تحت عنوان «حق الطفل في التعليم»، الذي يعكس مدى الاهتمام بتنشئة جيل واع بأهمية العلم وأنه حق أصيل لكل طفل لاستشراق المستقبل.

كما أكدت «العشماوي» على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة أطفال الوطن العربي وخلق بيئة مواتية تدعم التنشئة السياسية للأجيال القادمة، وهو ما يضعه المجلس أولى أولوياته والتي انعكست في اتخاذ خطوات جادة في تأسيس «حق الطفل في المشاركة»، وذلك لبناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع المحيط به وواع لكافة حقوقه في التعليم والصحة والحماية والمشاركة، وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري.