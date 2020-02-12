شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة ينعي رجاء العربي النائب العام الأسبق: نموذج يحتذي به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الثلاثاء، المستشار رجاء العربي، النائب العام الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وقال النادي، في بيان له:«مجلس إداري النادي ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلاً من شيوخ القضاة المستشار المرحوم رجاء العربي النائب العام الأسبق، وإذ يستذكر النادي بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء والنيابة العامة وتولى منصب النائب العام المساعد ثم تولى منصب النائب العمومي من عام ١٩٩١ حتى اكتمال عطائه في عام ١٩٩٩، كان فيها نموذجًا يحتذى به للقضاء المصري الشامخ ولرجال النيابة العامة الشرفاء».

وذكر النادي: «نتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».