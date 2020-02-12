شكرا لقرائتكم خبر عن «التعبئة والإحصاء»: إعلان نتائج التعداد الاقتصادي في مصر نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز بصدد الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى على مستوى الجمهورية في نهاية فبراير الجارى، أو مطلع مارس المقبل من هذا العام.

وقال «بركات» خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، إن هناك حصرًا لكافة مقومات الأنشطة الاقتصادية في مصر سوءا التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاصة، بكافة أشكالها، وذلك من خلال نتائج التعداد الاقتصادي، كما سيتم استعراض القطاع الاقتصادى الرسمي وغير الرسمي.

كما ذكر أن الجهاز بصدد وضع استراتيجية لتطوير العمل الإحصائى في مصر في ظل تباين بعض البيانات التي تصدر من بعض الجهات في الدولة دون التنسيق مع الجهاز الذي يعتبر المصدر الرئيسى للبيانات في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن أبعاد كثيرة لتنسيق الجهود بين كل أجهزة الدولة والمنظمات الدولية المعنية.