شكرا لقرائتكم خبر عن «التعبئة والإحصاء»: خصوبة المرأة المصرية وصلت لأعلى معدلاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من النمو السكانى المتسارع، قائلًا:«ارتفع عدد السكان مليون في 205 يوم، وهذا يعنى أن معدلات الإنجاب والخصوبة للمرأة المصرية وصلت لأعلى معدلاتها بنسبة 3.4 مولود لكل سيدة خلال الفترة العمرية للإنجاب للمرأة».

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وأوضح «بركات» خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، أنه إذا استمرت مصر بنفس هذا المعدل سنصل في 2052 لـ 192 مليون نسمة، ولذا يجب تكاتف جهود الدولة الخاصة بالمبادرات المختلفة وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن القاهرة الأكثر في نسب المواليد ثم الجيزة والدقهلية، بينما سوهاج الأعلى في معدلات الزيادة السكانية ثم أسيوط، مشددًا على ضرورة توجيه جهود الدولة لمعالجة المشكلة السكانية.

وذكر أن الزياد السكانية ترتبط بعادات وتقاليد كثيرة جدًا وخاصة مع الزواج المبكر، مشيرًا إلى أن 27% من حالات الزواج للإناث أقل من 18 سنة.