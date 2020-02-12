شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تققد اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، أعمال المراحل النهائية لتطوير نفق مشاة ميدان الجيزة، تمهيدًا لافتتاحه، لتسهيل عبور المشاة، بعيداً عن مسار الحركة المرورية بمحيط ميدان الجيزة.

كما تفقد شارع الصناديلي بميدان الجيزة، لمتابعة مجهودات رفع الاشغالات، اضافه إلى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها، لتطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية.

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وعلى جانب آخر نظمت المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ندوة للشباب عن كيفية عمل دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وشهدت فعاليات الندوه حضور نحو 200 شاب وفتاه من مختلف الأعمار.

وجرى استعراض المجهودات التي يتم تنفيذها لصالح الشباب، من أعمال تطوير لاسواق شباب الخريجين، البالغة 20 سوق لشباب الخريجين داخل المحافظة، لاتاحة فرص العمل للشباب للتصنيع والانتاج، وفتح افاق عمل لهم، وتنظيم الملتقيات الوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاضافة إلى 3 نوادى تكنولوجية، لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، كما يتم اتاحة قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتراوح قيمتها من 5 إلى 20 الف جنية من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، والقروض التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الندوة في جلساتها الحوارية تعريف ما هي دراسة الجدوى وأوضاع السوق وحجم الاستثمارات، اللازمة وكذلك تقدير الارباح المتوقعة إضافة إلى سبل نجاح أي مشروع، وطرق التسويق الصحيحة، التي تضمن ان يحقق المشروع المستهدف له، إضافة إلى تحديد الطاقة الانتاجية للمشروع لعملاء المستهدفين لمنتجات المشروع وحاجات ورغبات العملاء المستهدفين ونشاط المنافسين ومنتجاتهم واسعارهم في السوق المستهدفة الفجوات والفرص المتاحة، التي يمكن استغلالها لصالح المشروع.

المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة

المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة

المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة

المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة

المراحل الأخيرة لأعمال تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة