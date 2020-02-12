شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ملجأ إيواء قديم في شارع جمال عبدالناصر برأس غارب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، مساء الثلاثاء، هبوطًا أرضيًا في محيط ملجأ إيواء قديم بشارع جمال عبدالناصر.

ووجه اللواء إيهاب رافت، رئيس المدينة، بوضع مصدات حديدية تابعة للوحدة المحلية بمحيط الملجأ حتى لا يسقط أحد من الأهالي أو السيارات فيه، وتم وقف الحركة المرورية لمحيط منطقة الهبوط.

وأكد رئيس المدينة على العمل صباح باكر بردم الملجأ بالكامل بمعدات الوحدة المحلية والتنسيق مع الشركة العامة للبترول حفاظًا على أرواح قاطني المدينة والأطفال وكبار السن.

هبوط ملجأ إيواء قديم في شارع جمال عبدالناصر برأس غارب

هبوط ملجأ إيواء قديم في شارع جمال عبدالناصر برأس غارب

هبوط ملجأ إيواء قديم في شارع جمال عبدالناصر برأس غارب