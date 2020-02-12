شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم الدفعة الأولى بالدورة العلمية المتخصصة فى قضايا التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خريجى الدفعة الأولى من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الحاصلين على «الدورة العلمية المتخصصة فى قضايا التجديد»، أمس، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر. وقال «جمعة» إنه تم تدريب 170 إمامًا وواعظة ما بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأشار الوزير إلى أن الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية كان يتم بمنتهى الشفافية من بين أفضل الأئمة والذين نجحوا فى مسابقات أعدتها الوزارة بدقة وعناية، كمسابقة الإمام المتميز، والإمام الجامع، والإدارة الإشرافية، ومسابقات الإيفاد للخارج، وغير ذلك. كما تم تدريبهم على اللغات الأجنبية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى حصولهم على رخصة الحاسب الآلى والسوشيال ميديا والتحول الرقمى، كما بين أن الوزارة تحرص على التوسع فى التدريب المستمر فى جميع المجالات وعلى وجه التحديد الحاسب الآلى، وهذا التدريب يشمل جميع العاملين بوزارة الأوقاف.