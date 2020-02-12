شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توقيع إجراءات التعاقد مع شركة لتطوير نظام دمغ المصوغات بالليزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع شركة لتطوير نظام الدمغة على المصوغات باستخدام تكنولوجيا الليزر للدمغ، وإنشاء قاعدة بيانات للمصوغات التي تدمغ، غدًا الأربعاء.

وأوضح المصيلحي، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة معتز رسلان، أن الدمغة في مصر ما زالت تُدق بالقلم، وأنه بعدما ارتفعت أسعار الذهب، وخفّت أوزانه، أصبحت المصوغات معرضة للتلف إذا ما دقت بالقلم، وأنه وجب تطوير المنظومة، خاصة وأن معظم الدول تدق بالليزر.

وحذّر المصيلحي من تقليد دمغ المصوغات بأقلام مشابهة، مشيراً أنها أسلوب غش، يفقد المصوغات قيمتها.