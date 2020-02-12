شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 6 محافظات تُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل بنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، تأتي ضمن سلسلة جولات تقوم بها للاطمئنان على استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أنها قامت بالمرور على 8 وحدات صحية ومستشفيين خلال جولتها اليوم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنها تحرص دائمًا على المرور بنفسها على المستشفيات وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصل إلى مكتبها، مؤكدة اهتمامها بالجولات لنقل أفكارها بشكل مباشر للمسئولين بالمستشفيات.

وكشفت «زايد» أنه بانتهاء عام 2020، سوف تكون هناك 6 محافظات تُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات: «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر».