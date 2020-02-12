شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا توجد أي حالة إصابة بـ«كورونا» حتى الآن في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه حتى هذه اللحظة لم يثبت وجود أي حالة إصابة بفيروس «كورونا الجديد» في مصر.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» مصر اليوم الثلاثاء، أن كل الموجودين في الحجر الصحي، وعددهم 700 شخص، منهم 350 عاملًا، وحوالي 362 عائدًا من الصين وطاقم الطائرة، «بخير».

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنها تقوم بالمتابعة المستمرة مع الحجر الصحي في مرسى مطروح، من خلال «الفيديو كونفراس»، مؤكدة أنه عند ظهور أي أعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة يتم فورًا التوجه إلى مستشفى الإخلاء لإجراء التحاليل اللازمة، والحمد لله ثبت سلبية كافة التحليلات والفحوصات للحالات التي ذهبت إلى مستشفى الإخلاء، وتم عودتها مرة أخرى إلى منطقة «الحجر الصحي».