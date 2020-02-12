شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الوضع في 2016 كان في «منتهى الحرج».. و«الإصلاح الاقتصادي» كان قرارًا «شجاعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، الوضع الاقتصادي في 2016 بأنه «كان في منتهى الحرج»، بعدما انخفض الاحتياطي النقدي إلى 14 مليار دولار، فيما أصبح الدولار سلعة يُضارب بها بصورة غير طبيعية ووصل سعره إلى 20 جنيه، وانخفضت معدلات النمو، واتضح أنه لا يمكن الإبقاء على هذا الوضع كما هو عليه، ما دعا القيادة السياسية لاتخاذ قرار جرئ وشجاع لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري، برئاسة معتز رسلان، تحت عنوان «سياسات الدعم ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصاي» وبحضور لفيف من أعضاء المجلس والسفراء الأجانب والشخصيات العامة ومسؤولين حكوميين سابقين ومسؤولين بوزارة التموين.

وأكد أن وزارة التموين هي الجندي المجهول ضمن عناصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنجاحه، ولزم عليها منذ ذلك الحين توفير خدمات اجتماعية وزيادة في مخصصات الدعم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، والتي كان لابد من حمايتها للسير في تنفيذ البرنامج، موضحاً أنه تم زيادة الدعم الغذائي من 25 جنيه إلى 50 جنيه للفرد، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

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وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن خلال العام القادم، بعد أن ينخفض التضخم إلى 4.5% وتنخفض نسبة البطالة ويزيد الإنتاج فضلًا عن ارتفاع قيمة الجنيه في مقابل الدولار.

وعن التجارة الداخلية، قال المصيلحي إنه لا توجد أسواق جملة منظمة في مصر، باستثناء سوقي الجملة في العبور ومدينة 6 أكتوبر، وأن ما عداها هي أسواق أشباه منظمة تتبع الغرف التجارية في بعض المحافظات، مشيرا إلى مضي الوزارة قدما في استراتيجية خاصة بتطوير أسواق الجملة والبنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون متكامل وموحد للتجارة، بعدما تبين أن العمل يجري بقوانين منذ عام 1945، مشيراً إلى أن القانون الموحد للتجارة من المتوقع أن يرى النور في الدورة البرلمانية القادمة، بعدما بات جاهزاً وتم مراجعته من مجلس الوزراء وعرض على اللجنة التشريعية.

وقال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن ملف الدعم من أكثر التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة في ظل حرصها على توفير مظلة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلا أن وزاة التموين نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه محدودي الدخل، بتوير السلع بأسعار مخفضة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتبني خطة للتوسع في المناطق اللوجيستية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.