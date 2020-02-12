شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: قصر الدعم على طفلين في البطاقات الجديدة.. ولا مساس بالقديمة حتى لو 10 أفراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بالدعم التمويني المقرر، وأنه ليس هناك أي نية أو تفكير لزيادة أي أعباء على المواطن، مشيراً إلى رغبة الحكومة في خفض الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان تحت عنوان «سياسات الدعم ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصاي» وبحضور لفيف من أعضاء المجلس والسفراء الأجانب والشخصايات العامة ومسؤولين حكوميين سابقين ومسؤولين بوزارة التموين.

وأكد «المصيلحي» أن قصر الدعم التمويني على بطاقة التموين لأربع أفراد فقط (زوج وزوجة وطفلين)، سيتم تطبيقه على البطاقات الجديدة فقط، ولا مساس بالبطاقات القديمة «وإن بلغ المستفيدين منها 10 أفراد»، مشيرًا إلى أن الوزراة تبحث سبل تحفيز من يكتفي بطفل واحد تموينياً في البطاقات المستقبلية.