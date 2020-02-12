شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شوشة: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن إنجاز يُحسب للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي 2022.2020 في الانتخابات التي عُقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية ويُضاف لسلسلة نجاحات وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صنع اسما كبيرا لمصر في جميع المحافل الدولية، موضحًا أن هذا الفوز مُستحق بسبب الجهود الدبلوماسية الجبارة المبذولة من قبل القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي على مدار العام الماضي وجهوده الحثيثة لتعزيز المصالح الإفريقية وتوثيق العلاقات مع الأشقاء داخل القارة.

وقال «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، مساء اليوم الثلاثاء، إن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد تقدير الأشقاء الأفارقة لمكانة مصر التاريخية ودورها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى بقيادة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا الفوز ليس غريبًا على دولة كبيرة بحجم مصر؛ والتي تحظى بدور فعال ومؤثر ومكانة كبيرة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى دائمًا إلى تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة بفضل جهود القيادة السياسية.

وأضاف أن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي يُعد نتاجًا لجهود الدولة المصرية الجبارة تجاه القارة السمراء خلال الفترة الماضية، بتوجيهات وخطوات جادة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء بعد سنوات من الإهمال في العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهودًا جبارة ومضنية ومكثفة في الملف الإفريقي منذ توليه رئاسة البلاد، واتضح ذلك جليًا من خلال تطور ونمو العلاقات المصرية الإفريقية على صعيد كافة دول القارة السمراء، موضحًا أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم كافة الملفات بالقارة لأنها تحمل على عاتقها هموم ومشكلات القارة.

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وأوضح أن الرئيس السيسي يُسطر ملحمة وطنية ترسم ملامح مستقبل مشرق لشعوب القارة، مؤكدًا على أن هذا الفوز يُعد نتاج المكانة الطبيعية التي تحتلها مصر في المنظمة الإفريقية للاتحاد الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت «منظمة الوحدة الإفريقية»، إلى أن تحولت إلى «الاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدورها في الاتحاد الإفريقي على أكمل وجه من خلال رئاسة الرئيس السيسي للقمة الإفريقية، وحتى الآن.

وأشار إلى أن مصر ستواصل دائمًا دورها الداعم للقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي بذلت جهودًا جبارة ومضنية خلال العام الجاري والأعوام الماضية حتى عادت مصر لدورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، مؤكدًا على أن الفوز يؤكد على الثقة الموضوعة من الأشقاء الأفارقة للدور المصري في أجهزة الاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن أبرز العوامل والأسباب وراء الفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي تتمثل في إرساء حالة الاستقرار في البلاد؛ فضلًا عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الشارع المصري منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد؛ علاوة على سعي الرئيس السيسي الدائم إلى نشر السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول عملية للتوترات والمشكلات في القارة الإفريقية والتي تُعاني منها على مدار عدة قرون.

وأوضح أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي قراراته مؤثرة جدا لأن قراراته ملزمة لجميع الأعضاء.