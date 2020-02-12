شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: ضبط موظف بالسجل العيني بالدقهلية متلبسًا برشوة نصف مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية، الثلاثاء، على موظف بالسجل العينى متلبسا بتلقى رشوة 500 ألف جنيه من جامعة خاصة مقابل تسجيل أرض قيمتها 6 ملايين جنيه.

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وبحسب بيان، وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية بقيام إسلام أحمد رضوان موظف بالسجل العينى بالتفاوض لتلقى رشوة قيمتها مليون جنيه من أحد ملاك جامعة خاصة بالدقهلية لتسجيل قطعة أرض كان مقام عليها مصنع «المنصورة اسبانيا»، واشترتها الجامعة مقابل تسهيل إجراءات استخراج اوراقها وتسجيلها على أن يتسلم مبلغ 500 ألف مقدم قبل السير في إجراءات الترخيص.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الموظف متلبسًا بتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة وتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة.

وتحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.