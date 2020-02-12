شكرا لقرائتكم خبر عن بين السماء والأرض.. 10 نصائح تحميك من حوادث الأسانسير المرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المصاعد الكهربائية "الأسانسير" أصبحت خطر يواجه الجميع خصوصا المصالح الحكومية لكثرة استخدامها، لأنها أصبحت أداة مهمة لتوفير الوقت والمجهود فى المنشآت، فهى جزء مهم من الإنشاءات الحديثة، حيث إن استخدام السلالم يمثل عبئًا ومجهودًا شاقًا على الأفراد وكبار السن.

وتعرض الخليج 365 أهم الإرشادات التى يجب مراعاتها عند استخدام الأسانسير، وهى:

1- الالتزام بالوزن المحدد للمصعد.

2- عدم العبث بالأزرار الداخلية أثناء عمل المصعد.

3- عدم استخدام الأطفال للمصعد بمفردهم.

4- عدم استخدام زر التوقف من داخل المصعد إلا فى حالات الخطر فقط.

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5- استخدم زر التنبيه أو الجرس أو التليفون الداخلى فى حالة التوقف المفاجئ للمصعد، وطلب المعونة، مع ضبط النفس والهدوء، و عدم الإقدام على محاولات الخروج بشكل غير طبيعى أو كسر زجاج الأبواب.

6- المحافظة على نظافة المصعد داخليًا وخارجيًا وعدم إلقاء ما يعيق حركة الأبواب.

7- عدم استخدام المصعد نهائيًا عند سماع أى صوت غريب أو غير طبيعى كاحتكاك الصاعدة مثلاً أثناء الصعود والهبوط أو ارتجاجها، وعليه يجب فصل التيار الكهربائى عنه وإبلاغ الشركة القائمة بالصيانة.

8- يقع على حارس المنشأة وأفراد الأمن مسئولية تقديم المساعدات فى حالات توقف المصعد فُجائيًا، ولذلك يجب تدريب الحراس على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأى سبب، بالإضافة إلى التدريب على كيفية فتح باب الطوارئ بمفتاح الطوارئ.

9- يجب أن تجرى الصيانة الدورية والوقائية للمصعد فى مواعيد منتظمة شهرية على الأقل، من خلال شركة متخصصة أو مؤسسة فى صيانة المصاعد، وأن تشمل الصيانة جميع أجزاء المصعد، مع تبديل أو تغيير أى قطع معرضة للتلف.

10- الالتزام بعمل الفحص الدورى للمصاعد لجميع مكوناته ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد اجتيازه لاختبارات الفحص، ووضع ملصق على الباب أو فى غرفة الماكينات يوضح التاريخ الذى تم فيه الفحص والتاريخ التالى الواجب أن يتم فيه إعادة الفحص دوريا وهذا يتم عن طريق الشركة أو المؤسسة القائمة بالصيانة.