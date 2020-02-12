شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من النمو السكانى المتسارع، قائلًا:" ارتفع عدد السكان مليون في 205 أيام، وهذا يعنى أن معدلات الإنجاب والخصوبة للمرأة المصرية وصلت لأعلى معدلاتها بنسبة 3.4 مولود لكل سيدة خلال الفترة العمرية للإنجاب للمرأة".

وأوضح "بركات" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أنه إذا استمرت مصر بنفس هذا المعدل سنصل في 2052 لـ 192 مليون نسمة، ولذا يجب تكاتف جهود الدولة الخاصة بالمبادرات المختلفة وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن القاهرة الأكثر في نسب المواليد ثم الجيزة والدقهلية، بينما سوهاج الأعلى في معدلات الزيادة السكانية ثم أسيوط، مشددًا على ضرورة توجيه جهود الدولة لمعالجة المشكلة السكانية.

وذكر أن الزيادة السكانية ترتبط بعادات وتقاليد كثيرة جدًا، وخاصة مع الزواج المبكر، مشيرًا إلى أن 27% من حالات الزواج للإناث أقل من 18 سنة.

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وبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 100 مليون نسمة اليوم الثلاثاء.

وكان بلغ 99 مليون نسمة في 22 /7/ 2019 أي إن زيادة المليون الأخيرة تمت في (205) أيام أي ستة أشهر و25 يوما.

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة أي ( 3.3 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.