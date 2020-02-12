شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار المفصول بسبب محمد رمضان يبكى على الهواء.. ويؤكد: القضاء سيفصل بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف أبو اليسر، الطيار المفصول بسبب أزمة محمد رمضان، إن كل ما قاله الفنان محمد رمضان عار من الصحة تمام، مضيفا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد ما صرح به من اختلاق لوقائع كاذبه، والقضاء المصرى سيفصل بينهما، مؤكدا أن تاريخه المهنى في الطيران لا يسمح له بطلب مبالغ مالية منه، ولم تحدث أي مفاوضات معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن تم سحب رخصة قيادة الطائرات مما يمنع العمل في شركة طيران داخل أو خارج مصر. ودخل الطيار فى نوبة بكاء على الهواء قائلا: "قدر الله ما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيء".

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وكان الفنان محمد رمضان قال في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيس بوك: "جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب.. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه.. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته".

وتابع رمضان: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظرى.. طبعا ده اللى كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامى الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللى عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للى بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد".