شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. صورة شهادة ميلاد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صورة لشهادة ميلاد الطفلة ياسمين رمضان ربيع عبدالعزيز وهى المولود رقم 100 مليون فى مصر، والتى ولدت بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وعبر رمضان ربيع عبدالعزيز والد الطفلة ياسمين، عن سعادته بوصول طفلته الأولى إلى الحياه، قائلاً:" الحمد لله أنا سعيد جداً، ربنا أكرمنى بأول مولود ليا وكانت بنت وسمتها ياسمين، وأنا أعمل فلاح".

وعن تفاصيل زواجه قال رمضان ربيع فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": أنا تزوجت والدتها جيهان محمد أحمد عوض فى شهر فبراير 2019، وهى قريبتى من عائلة والدتى، وتم خطبتنا لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها تزواجنا"، مشيراً إلى أنه من اختار اسم "ياسمين" حيث كانت ترغب زوجته فى تسميه المولودة بـ"عالية"، إلا أنه قرر تسميتها بـ"ياسمين" لأنه يحب هذا الأسم.

وأضاف والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون فى مصر:" أن شاء الله ربنا يكرمنى وأجيب لها أخوات علشان نكون أسرة كبيرة وسعيدة".

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سجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.