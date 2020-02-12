"القاهرة": إزالة 75 منزلا عشوائيا في منطقة المهاجرين بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، الإنتهاء من إزالة منطقة المهاجرين بالمرج ضمن خطة محافظة القاهرة وتوجيهات المحافظ خالدعبد العال، بإزالة المناطق العشوائية والخطرة.

وقال صابر - خلال حضوره أعمال الإزالة اليوم الثلاثاء - إنه تم الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل وهي منطقة عشوائية منذ سنوات حيث تم ازالة 75 عشة ومنزل وتم تسكين 92 أسرة بمنطقة المحروسة بالسلام وهي عبارة عن شقق كاملة التشطيب ومكتملة الأثاث والتجهيزات.

وأضاف أنه سيتم استخدام الأرض بمنطقة المهاجرين في إنشاء مجمع خدمات لخدمة سكان منطقة المرج.

وكانت محافظة القاهرة قد أزالت الأسبوع الماضي منطقة العصارة العشوائية بحي المرج حيث تم إزالة 17 عشة ومنزلًا مقامًا بدون ترخيص وبشكل عشوائي.