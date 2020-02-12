رئيس "التنمية الثقافية" يكشف حقيقة إفلاس الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نفى الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ما تردد عن اقتراب الصندوق من الإفلاس، إثر الأزمات المالية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، قائلا: "عندما تجدنا قمنا بإلغاء أي نشاط ثقافي نقوم به، وقتها فقط نكون قد اقتربنا من الإفلاس كما يقال".

وقال "عبدالوهاب"، في تصريحات لمصراوي، إننا نعكف على تقنين الأوضاع بما يسمح بعدم إهدار أي مورد من موارد الدولة، وحتى يؤتي النشاط الذي نقوم به ثماره بشكل جيد، فمثلا لا نتعاقد مع أي فرقة فنية إلا بعد التأكد من حضور الجماهير بما يوازي المبالغ التي سوف يدفعها الصندوق.

وأضاف رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية: "سوف تكون دورة اليوبيل الفضي لسومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، استثنائية، ومختلفة، كما ستكون القطع النحتية الناتجة عن هذه الدورة أصغر وأقل من الدورات السابقة، ويمكن أن يتم نقلها خارج المتحف المفتوح في أسوان".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، بدأت يوم 3 فبراير الجاري، في مدينة أسوان، بمشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، وهم، الفنان تون كال من هولندا، إكرام القباج من المغرب، وعلى نورى من العراق، ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور سعيد بدر، والفنان هاني السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبدالله.