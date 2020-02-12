وزير الزراعة أمام "النواب": المشروعات القومية حققت توازنًا في أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتحسين أوضاع الفلاحين، وتعظيم دور مصر في الصادرات الزراعية، وتطوير البحيرات والثروة السمكية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي حققت توازنا في أسعار السلع.

جاء ذلك في معرض الرد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الزراعة.

واستعرض القصير عددا من المشروعات القومية في المجال الزراعي، من بينها المشروع القومي للصوب الزراعي الذي يشمل 100 ألف فدان، لافتا إلى أن خطة الدولة للارتقاء بمجال الزراعة تعتمد على توسيع دور القطاع الخاص، وخلق رقعة زراعية جديدة، ومجتمعات زراعية متكاملة.

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ونوه القصير باحتلال مصر المركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة، طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدره المجلس الدولي للزيتون حول الإنتاج العالمي "لزيتون المائدة" خلال العام الجاري، منوها في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 لزراعة "100 مليون شجرة زيتون.

وأشار القصير إلى أن خطة وزارة الزراعة تتضمن تطوير نظم التسويق الزراعي، إلى جانب التوسع في إنتاج بذور الخضر لتقليل الاستيراد، فضلا عن فتح أسواق لمحصول البطاطس، وزيادة إنتاج اللقاحات والأمصال لدعم فرص التصدير، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الداجني.

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