محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:
أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن سعادته بفوز سيدة من محافظة الجيزة في السحب على شهادات أمان المصريين، ضمن الشهادات التي قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف.
وقالت ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة أمس، إن رجاء محمد عبد المجيد فازت بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه بمركز بشتيل، بعد السحب الذي جرى على شهادات أمان بمحافظة الجيزة.
جدير بالذكر أن هذا السحب يتم إجراءه كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنية، لعدد كبير من الشهادات.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" يعلن اسم الفائزة في سحب شهادة أمان المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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