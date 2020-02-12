"لم أطلب مليمًا".. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال أشرف أبواليسر، الطيار المفصول بسبب أزمة محمد رمضان، إنه لم يطلب أموال منه، مضيفًا: "مطلبتش مليم من حد، لأن تاريخي ووضعي اللي كان هينتهي بعد 3 سنوات ونص بتكريمي، النهاردة انتهى بفصلي وإيقافي عن الطيران".

كان الفنان محمد رمضان تحدث عن أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الخاصة، التي التقط فيها صورة تذكارية تسببت في وقف قائدها عن العمل نهائيًا.

وقال رمضان لمصراوي: "كابتن أشرف بعت المحامي الخاص به ليقابل مدير الحسابات الخاص بي، وكان اللي يعوضه ويرضيه حاجة تانية خالص، وهي كان باقي له 3 سنوات ونصف حتى يطلع على المعاش، وقال إنه محتاج 9.5 مليون جنيه".

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لكن أبواليسر قال: "بصفتي راجل كنت في القوات الجوية قبل كده، لي وضعي وتاريخي مقدرش أطلب رقم من أي حد وأقوله أديني لو سمحت عشان أنا اتظلمت".

وأضاف: "الفنان محمد رمضان لما دخل الكابينة كان الكرسي اللي جنبي فاضي لوجود الطيار المساعد في الحمام، وقعد على الكرسي وطلب ياخد صورة تذكارية، وقلت له هذه الصورة تذكارية وليست للنشر، هو قعد بس مش معناه إنه هو اللي بيسوق الطيارة".

وأوضح أبواليسر أن الفنان محمد رمضان لم يتواصل معه حتى الآن بشكل شخصي، لكنه جعل صديق يخبره بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به لإحدى شركات الطيران، متابعًا: "أقدم إيه بعد العمر دا كله، أنا عندي 62 سنة، ولي تاريخي أكثر من 40 سنة في الطيران".

وطالب الطيار، من وزارة الطيران، بإعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها عليا، وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى.