بسبب منشور على "فيسبوك".. الحبس 6 أشهر لمدير "الموهوبين" بالتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة الموهوبين في وزارة التربية والتعليم، 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد عبر حسابه على موقع فيس بوك.

جاء بالدعوى أن "م. ع" نشر بسوء قصد على حسابه الإلكتروني الخاص فيس بوك أخبارا كاذبة من بينها أن وزير التربية والتعليم يعترف بفشل المنظومة الجديدة في أول أسبوع دراسي والتي من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقذف بسوء نية في حق المجني عليه بسبب أداء وظيفته.

وذكر المتهم في منشور على "فيسبوك": "وزير التربية والتعليم يتحمل ما نحن فيه الآن من كارثة تعليمية ويتحمل مليارات الجنيهات التي أنفقها على مشروع يستحيل تطبيقه في الوقت الحالي فهل ستتم محاسبة الوزير؟ وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا".