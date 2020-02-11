أخبار مصر | "بيئة الوفد": نشاط مكثف للجنة الطاقة الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيئة الوفد": نشاط مكثف للجنة الطاقة الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة النوعية للطاقة والبيئة بحزب الوفد برئاسة الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، اجتماعا لها، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأكد خليفة، خلال اجتماع اللجنة الذي أقيم في مقر الحزب، اليوم، أن لجنة البيئة والطاقة ستشهد نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أبرزها تحديد موعد مع الدكتورة نادية مكرم عبيد وزير البيئة الأسبق، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" للتعرف على ما تم الوصول إليه من تقنيات وأفكار وآليات في مجال المياه، وخطط ترشيد استهلاك المياه.

وأشار خليفة إلى أن اللجنة تُعد للقاء بأعضاء مجلس النواب وحضور جلسات لجنة البيئة والطاقة في البرلمان، للاستماع إلى الآراء والمقترحات ومناقشات مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة في المجلس.

