أخبار مصر | "الخليج 365" ترصد العزل الطبي بمستشفى الطلبة التابع لجامعة عين شمس (صور)

كما قامت إدارة الجامعة بعمل مسح شامل لقياس الحرارة بواسطة الكاشف الحراري لكل مرتادي الجامعة كأول جامعة في مصر تطبق الكاشف الحراري لمواجهة تلك الحالة الطارئة، وذلك على بوابات الحرم الجامعي الرئيسي وحرم الكليات التابعة للجامعة، كما أجرى الفريق الطبي ندوات توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى وكيفية استخدام القناع الطبي، وكيفية الوقاية من الإصابة فيروس كرونا المستجد.

وخصصت الإدارة العامة للشئون الطبية 8 حجرات عزل طبي موزعة على المدن الجامعية ومستشفى الطلاب، مع مراعاة المواصفات الطبية والسلامة في تخصيص حجرات العزل وخصوصًا تواجدها بعيدا عن الطلبة المقيمين بالمدن الجامعية أو الطلبة المترددين على مستشفى الطلاب، مع توفير كافة الاحتياجات الخاصة للاستعمال الشخصي للطلبة في حالة حجزهم.

وفي حالة وجود حالة اشتباه بحالة مرضية يتم إخطار وحدة مكافحة العدوى المركزية للتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لنقلها إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي، ويتم نقل الحالات المشتبه بها من خلال سيارات إسعاف مخصصة لهم، ثم تطهير العربات بعد نقلهم وتجهيزها لنقل حالات أخرى إذا توافرت، حيث أنها غير مخصصة لنقل الحالات المرضية اليومية الخاصة بالطلبة.

كما نظمت الجامعة عددًا من الندوات توعية لطلاب الجامعة والعاملين بالجامعة بكلية الألسن، وكلية الصيدلة، ومدينة طالبات الساعة، وتعمل الجامعة جاهدة الجامعة على حضور أكبر عدد ممكن من طلاب وطالبات جامعة عين شمس وتوعيتهم.

قامت لجنة من الطب الوقائي التابعة للإدارة العامة للشئون الطبية بمتابعة والإشراف المستمر على مدار 24 ساعة على مطاعم المدن الجامعية والمرور على نظافة دورات المياه بالمدن طبقًا للقواعد الصحية والتي تم إعطائها للقائمين على ذلك.