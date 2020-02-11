أخبار مصر | هشام يونس يطالب مجلس 'الصحفيين' بالتحقيق في 7 وقائع تدخل للسكرتير العام في مهام عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس يطالب مجلس 'الصحفيين' بالتحقيق في 7 وقائع تدخل للسكرتير العام في مهام عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين السابق، مجلس النقابة بالتحقيق في 7 وقائع، شهدت -على حد قوله- تدخلًا من محمد شبانة السكرتير العام في مهام عمله كأمين للصندوق.

جاء ذلك على خلفية إعفاء مجلس النقابة لـ"يونس" من أمانة صندوق النقابة، إثر استقالة مسببة تقدم بها الأخير، تضم -بحسب قوله- وقائع فساد وإهدار مال عام.

وجاء نص البيان كالتالي:

تدخلات محمد شبانة سكرتير عام النقابة في عملي كأمين للصندوق قدمتها في مذكرة بتاريخ ٢١ ديسمبر الماضي فلماذا لم يتم عرضها أصلا على مجلس النقابة؟

إنني أرجو من مجلس النقابة الموقر التحقيق في الوقائع الآتية وما ترتب عليها من انتهاك لصلاحياتي كأمين لصندوق النقابة من قبل الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة.

١- قام السيد السكرتير العام بعمل مكافآت لبعض الموظفين في الإدارة المالية دون الرجوع إلي رغم تواجدي المستمر في النقابة ورغم عدم وجوده، ورغم أنني المسئول عن الجهاز المالي للنقابة وفق القانون، وهو ما يطرح سؤالا يجب الإجابة عليه وهو هل يصبح السكرتير العام هو المسئول في حالة صرف المكافآت وأصبح أنا المسئول في حالة سرقة الشيكات؟.

٢- فوجئت يوم 13 نوفمبر بصدور قرار موقع بخاتم السكرتير العام بنقل مسئول التعامل مع البنوك في الإدارة المالية والمفوض بذلك منذ فترة تولي الزميل محمد شبانة أمانة الصندوق، وهذا النقل يعتبر تعطيلا متعمدا للعمل للأسباب الآتية:

أ– الموظف المنقول مثال للكفاءة والاجتهاد ولم يتقدم أحد من رؤسائه بشكوى ضده، كما لم يطلب هو نقله.

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ب- الجهاز الإداري يضم عددا كبيرًا من عمال الخدمات المعاونة ولم يكن في حاجة لنقل موظف إضافي خاصة أنه كان يعمل في الإدارة المالية وحده.

ج- لم يتم مراجعتي أو استشارتي وكذلك المدير المالي في هذا النقل الذي تم بطريقة فجائية اربكت العمل لبعض الوقت وفي عدم وجود السكرتير العام الذي اتصلت به أمام الموظفين لمناقشته في هذا القرار الذي لايقع ضمن صلاحياته، لكنه لم يرد.

٣- فوجئت في يوم 13 نوفمبر نفسه وفي القرار السابق الإشارة إليه بإلحاق السيد محمد عابد بالإدارة المالية، وهذا النقل يعتبر تعطيلا متعمدا للعمل للأسباب الآتية:

أ– الموظف المنقول كان يعمل في مقر الصحف الحزبية بالسيدة زينب وهو المكان الذي سبق تقديم شكاوى متبادلة من المترددين عليه كما تسلم المجلس مذكره للمطالبة بإغلاقه من عضو المجلس الأستاذ محمود كامل.

ب- الموظف المنقول كان يعمل في الإدارة المالية سابقا وقت تولي الأستاذ محمد شبانة أمانة الصندوق وهو يعلم أنه تم نقله لعدم كفاءته وكبر سنه في عمل يتطلب سرعة الحركة والانتقال بين البنوك والمجلس الأعلى للإعلام

٤- قام السيد سعيد حسني المدير العام بكتابة طلب صرف بدل شهري لموظفة في الإدارة المالية وتوقيعه نيابة عنها وتقديمه للسكرتير العام دون مراجعتي أو مراجعة المدير المالي.

٥- لم يقم السيد السكرتير العام بإجراء أي تحقيق مع موظفة في الإدارة المالية امتنعت عن العمل ورفضت القيام بالمهام الموكلة إليها.

٦- لم يتخذ السيد السكرتير العام أي إجراء لنقل الموظفة رغم طلب المدير المالي لذلك وموافقتي على الطلب خاصة في وقت إعداد الميزانية بما يعني أن الأمور تتحكم فيها اشياء أخرى ليس بينها مصلحة العمل.

٧- توجيه مكاتبات من السكرتير العام مباشرة للإدارة المالية دون توجييها لأمين الصندوق وهو الأمر الذي تكرر أيضا من جانب المدير العام.