أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': دمج المؤسسات القومية لن يتم إلا بعد إصلاح الهياكل التمويلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': دمج المؤسسات القومية لن يتم إلا بعد إصلاح الهياكل التمويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع عدد من شباب الصحفيين بالصحف القومية للاستماع لمقترحاتهم فى خطة اصلاح المؤسسات الصحفية وتطوير المحتوى.

شهد اللقاء ناقشا موسعا امتد قرابة الثلاث ساعات ، أكد خلاله الكاتب الصحفى كرم جبر على الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة القومية فى مساندة الدولة المصرية وتوضيح الحقائق للمواطن فى اطار الدور التنويرى للصحافة والداعم للدولة وتثبيت اركانها.

واكد "جبر" أن الهيئة لن تفرط فى المؤسسات القومية بل تسعى للنهوض بها واستثمار اصولها غير المستغلة فى مشروعات استثمارية تدر عائدا عليها لكى تستعيد قدرتها على مواصلة دورها فى خدمة المجتمع وحماية حقوق العاملين فيها.

وشدد رئيس الوطنية للصحافة على أن اتجاه الهيئة لرقمنة المؤسسات القومية وتحديثها وانشاء منصات الكترونية لا يعنى الاستغناء عن الجرائد الورقية أو المساس بالعاملين فيها، مؤكدا على انه هناك توجه لتطوير المحتوى الصحفى المقدم ليلبى الاحتياجات العصرية للقارئ و ليتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة وما يجرى فى العالم من حولنا.

وطمأن كرم جبر، شباب الصحفيين فيما يتعلق بدمج المؤسسات القومية، مشددا على أن هذا لن يحدث إلا بعد إتمام عملية إصلاح الهياكل التمويلية وبموافقة مجالس الادارات.

وشدد على دور الشباب فى النهوض بالمؤسسات الصحفية ، لافتا إلى أن حصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها يأتى فى ضوء دراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن ولكى يتم امداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة.

ونوه إلى أن التعيين بالمؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة سيكون بتوفر عنصر الكفاءة وليس بالواسطة أو المحسوبية كما كان يحدث من قبل، مؤكدا على أن المؤسسات هى من سيتحكم فى مدى حاجتها لتعيينات جديدة ومدى امكانيتها لتوفير مرتبات وحقوق المعينين الجدد.

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فيما دعا كرم جبر شباب الصحفيين للمشاركة فى انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية المقرر لها مارس المقبل سواء بأختيار الأفضل او بترشح من يرى فى نفسه القدرة على تقديم ما يمكن تقديمه للنهوض بأحوال مؤسسته خاصة وأن المهنة تمر بتحديات كبيرة خلال هذه الفترة.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أن كبار الكتاب محل تقدير من الجميع ولن يتم تجاهلم فى ظل خطة التطوير التى ستشهدها المؤسسات ،مؤكدا أنه لا تستقيم المهنة أو المؤسسات بعيدا عن "اسطواتها " وخبرائها اصحاب الثورة الفكرية والأقلام المستنيرة ،لافتا الى ان الهيئة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للاستماع لمقترحات خبراء المهنة وكبار الكتاب فى خطة تطوير المؤسسات.

وأكد "جبر" على ان هناك تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين فى عقد دورات تدريبة مشتركة لشباب الصحفيين لتطوير امكانياتهم وقدراتهم.

واقترح المجتمعون تعديل لوائح المؤسسات الصحفية لتفعيل سياسة الثواب والعقاب لمن يتهاون فى حق العمل والتركيز على الكشوف الانتاجية لكى يؤدى الجميع دوره على أكمل وجه ، مؤكدين على ضرورة اتساع مساحة الحريات فيما يتعلق برأى المواطن فى كل ما تمر به البلاد من احداث.

وطالب شباب الصحفيين بضرورة الحفاظ على هوية كل اصدار لكى تظل كل صحيفة تتميز بلونها الصحفى الذى ارتبط به القارئ، مؤكدين على اهمية الحفاظ على حقوق المتدربين وشباب الصحفيين خاصة وانهم بمثابة وقود لمؤسساتهم.

كما طالب شباب الصحفيين بضرورة توحيد لوائح المؤسسات الصحفية، وأن يكون الترقى على اساس الكفاءة وليس لأى اعتبارات أخرى ، مطالبين بضرورة وجود شركات تسويقية لحل ازمات التوزيع وأن يكون هناك خبراء اقتصاديين يساهمون فى ادارة المؤسسات فى ظل ما تمر به من ازمات مالية.

وفى نهاية اللقاء أكد كرم جبر على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات التى تناقش مشكلات شباب الصحفيين وهموم المهنة للوصول لافكار مبتكرة.