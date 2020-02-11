أخبار مصر | غرفة "مستقبل وطن" بالجيزة: هشام بدوى يجمع بطاقات المواطنين بمقر انتخابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة "مستقبل وطن" بالجيزة: هشام بدوى يجمع بطاقات المواطنين بمقر انتخابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، إنها في أثناء تغطية أحدي القنوات التليفزيونية لأحد المواقع الانتخابية لدائرة قسم الجيزة بين المرشحين هشام محمد بدوي دسوقي "مرشح مستقل"، والمرشح محمد أبو العينين "حزب مستقبل وطن"، قام أحد أتباع المرشح هشام بدوي المدعو إسلام فتحي عبد العظيم بالاعتداء بالضرب والسب والقذف على المصور التلفزيوني وتم تحرير محضر بالواقعة محضر رقم المحضر رقم 1104 إداري قسم الجيزة.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن هذه ليست الواقعة الأولي التي تمت من خلال المرشح هشام محمد بدوي دسوقي وأتباعه بل يوجد العديد من المخالفات والفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل اختراق الصمت الانتخابي اكتر من مرة وتم تحرير محاضر بذلك.

وأوضحت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه تم في حادثة غير مسبوقة التعدي وافتعال أزمة جمع البطاقات للمواطنين بمقره الانتخابي والإدعاء بغير الحقيقة علي مرشح حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين بوقائع مفتعلة.