أخبار مصر | استمرار حملات التوعية الميدانية بـ"التأمين الصحي الشامل" في 7 محافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حملات التوعية الميدانية بـ"التأمين الصحي الشامل" في 7 محافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التامين الصحي الشامل وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلي، الأمر الذي من شأنه خلق مواطنين أسوياء صحيا قادرين على المشاركة بصورة فعالة في التنمية في المجتمع المصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، عن استمرار حملات التوعية الميدانية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل مع زيادة التركيز على محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) مؤكدا أن حملات التوعية مستمرة بشكل دائم لضمان الوصول لجميع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار السبكي، إلى أن وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل قامت بتنظيم عدة ندوت بمحافظة الأقصر في كلٍ من ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، وندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بحضور العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة.

كما تم عقد ندوة شعبية لأهالي مدينة الأقصر بمكتبة مصر وحضرها ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الأقصري وبعض من قيادات الكنيسة والأوقاف بالمحافظة وندوة أخرى للعاملين بشركة المياه بالمحافظة.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حرصت أيضًا على توعية الاطقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية الذين سينضمون للمنظومة، وذلك من خلال تعريفهم بأهم خصائص المنظومة وكيفية تقديم الخدمات الصحية من خلالها بعد التطبيق، حيث تم عقد عدة محاضرات تعريفية للعاملين بمستشفى أرمنت المركزي، على أن تمتد تلك الندوات للمستشفيات الأخرى بالمحافظة.