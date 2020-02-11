أخبار مصر | عاجل.. كواليس مصرع حسن ناجي ونجاة متحدث البرلمان من حادث المصعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كواليس مصرع حسن ناجي ونجاة متحدث البرلمان من حادث المصعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مؤمن سيد، مدير مكتب المهندس صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على أن المتحدث بخير، وذلك بعد سقوط المصعد الذي كان يحمله وعدد من النواب بمقر حزب الحرية بمحافظة السويس.

وأوضح سيد في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن سقوط المصعد تسبب في وفاة اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، وحاليا جميعهم متواجدين بمدينة السويس لتجهيز الجثمان للدفن.

يذكر أن ناجى، كان برفقة الدكتور صلاح حسب الله، وأحمد مهنى الأمين العام، خلال زيارتهم للسويس لافتتاح مقر الحزب، إذ تعرض حسب الله ومهني لإصابات، فيما تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام، والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.