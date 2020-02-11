شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار الموقوف يكذّب محمد رمضان: «قالي هشغلّك في شركة خاصة.. ولم أطلب مليمًا منه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، أنه لم يطلب مليمًا منه، لافتًا إلى أن محامي الفنان طلب منه «السي في» لكي يعمل في شركة طيران، ولكن من الواضح أنه لا يعرف حجم العقوبة الموقعة عليه، وهي الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي مهنة تتعلق بالطيران.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»: «أنا راجل ليا وضعي وتاريخي، ومقدرش أطلب فلوس من أي حد، أو أقول لحد كده».

يذكر أن الفنان محمد رمضان خرج في مقطع فيديو، وأكد أن الطيار الموقوف طلب منه 9.5 مليون جنيه كتعويض.