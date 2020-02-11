شكرا لقرائتكم خبر عن سقط به الأسانسير أثناء افتتاح مقر جديد في السويس.. مصرع نائب رئيس حزب الحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي نائب رئيس حزب الحرية مصرعه، وأصيب عضو بالأمانة المركزية، بعدما سقط بهما الأسانسير أثناء زيارته لافتتاح المقر الجديد للحزب بالعقار.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا، الثلاثاء، من قسم شرطة السويس يفيد بسقوط مصعد عمارة بنك قناة السويس بشارع سعد زغلول.

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وقال مصدر مسؤول بالحزب إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، صعد يرافقه عضو أمانة الحزب إلى الشقة مقر الحزب جديد السويس بالدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد، إلا أنهما قبل وصولهما للشقة سقط بهما المصعد أسفل العقار.

وأوضح مصدر طبي أن اللواء «ناجي» وصل متوفيًا لمستشفى التأمين الصحي بينما المصاب حالته مستقرة وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان هناك طبيب ثالث خرج سليمًا من الأسانسير قبل سقوطه بقيادي الحزب عندما نزل منه في الطابق السادس إلا أنه فجأة سقط الأسانسير، وأسفر عن مصرع نائب رئيس الحزب.