شكرا لقرائتكم خبر عن «خيطّت جرح متهتك 8×10 سم دون أمر من الطبيب».. إحالة ممرضة للتحقيق بمستشفى قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، إحالة واقعة إهمال طبي بمستشفى قويسنا المركزى للنيابة العامة للتحقيق، بعد أن تلقى المحافظ شكوى من والد الطفل «إبراهيم سامح إبراهيم» بقيام ممرضة الاستقبال بالمستشفى بعمل غرز لجرح متهتك بطول 8×10 سم بالركبة اليسرى دون أي أمر من طبيب الجراحة الموجود بالمستشفى، وذلك بالمخالفة لمهام وظيفة التمريض.

Advertisements

وأكد محافظ المنوفية، في بيان الثلاثاء، أنه لا تهاون في أي إهمال يمس صحة المواطنين وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي تقصير أو إهمال طبي، فصحة المواطن خط أحمر وحقه في رعاية صحية ذات جودة هو حق أصيل من حقوقه الأساسية التي تولى الدولة اهتماما كبيرًا بها.

كان والد الطفل توجه إلى مستشفى قويسنا المركزى لتلقى نجله الرعاية الصحية اللازمة إثر إصابته بحادث، وقام الطبيب النوبتجي بالاستقبال بالكشف الظاهري على الطفل وتسجيل العلامات الحيوية له وطلب عرض جراحة وعظام، وقامت ممرضة الاستقبال بعمل غرز بدون أي أوامر من الأطباء، وبناءً على اعتراض أهل الطفل على قيام الممرضة بعمل الغرز تم استدعاء أخصائي الجراحة المتواجد بالمستشفى وقام بفك الغرز وعمل غرز جراحية جديدة للطفل وجبيرة بواسطة أخصائي العظام.

وأفاد أخصائي الجراحة بأنه كان يجري عملية جراحية، وفور إخطاره تم التوجه لغرفة الاستقبال واتخاذ اللازم، وأنه لم يقم بإعطاء الممرضة أي تعليمات لعمل الغرز.