شكرا لقرائتكم خبر عن «خيطّت جرح متهتك 8×10 سم دون أمر من الطبيب».. إحالة ممرضة للتحقيق بمستشفى قويسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، إحالة واقعة إهمال طبي بمستشفى قويسنا المركزى للنيابة العامة للتحقيق، بعد أن تلقى المحافظ شكوى من والد الطفل «إبراهيم سامح إبراهيم» بقيام ممرضة الاستقبال بالمستشفى بعمل غرز لجرح متهتك بطول 8×10 سم بالركبة اليسرى دون أي أمر من طبيب الجراحة الموجود بالمستشفى، وذلك بالمخالفة لمهام وظيفة التمريض.
وأكد محافظ المنوفية، في بيان الثلاثاء، أنه لا تهاون في أي إهمال يمس صحة المواطنين وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي تقصير أو إهمال طبي، فصحة المواطن خط أحمر وحقه في رعاية صحية ذات جودة هو حق أصيل من حقوقه الأساسية التي تولى الدولة اهتماما كبيرًا بها.
كان والد الطفل توجه إلى مستشفى قويسنا المركزى لتلقى نجله الرعاية الصحية اللازمة إثر إصابته بحادث، وقام الطبيب النوبتجي بالاستقبال بالكشف الظاهري على الطفل وتسجيل العلامات الحيوية له وطلب عرض جراحة وعظام، وقامت ممرضة الاستقبال بعمل غرز بدون أي أوامر من الأطباء، وبناءً على اعتراض أهل الطفل على قيام الممرضة بعمل الغرز تم استدعاء أخصائي الجراحة المتواجد بالمستشفى وقام بفك الغرز وعمل غرز جراحية جديدة للطفل وجبيرة بواسطة أخصائي العظام.
وأفاد أخصائي الجراحة بأنه كان يجري عملية جراحية، وفور إخطاره تم التوجه لغرفة الاستقبال واتخاذ اللازم، وأنه لم يقم بإعطاء الممرضة أي تعليمات لعمل الغرز.
كانت هذه تفاصيل خبر «خيطّت جرح متهتك 8×10 سم دون أمر من الطبيب».. إحالة ممرضة للتحقيق بمستشفى قويسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.