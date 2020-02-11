شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يوصي بترجمة كتاب أحمد المسلماني «أمة في خطر» إلى اللغة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بإهداء نسخة من كتابه «أمة في خطر.. الدين والسياسة في العالم العربي» إلى الرئيس السنغالي ماكي سال.

وقال المسلماني عقب زيارته الرئيس السنغالي في مقر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي: إن العلاقات المصرية السنغالية تاريخية، وقد شهدت تقدمًا كبيرًا في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي وماكي سال. ويمثل التعاون بين القاهرة ودكار نموذجًا يحتذي للتعاون بين الدول الأفريقية.

ووصف المسلماني الرئيس السنغالي بأنه شخصية مرموقة، وأحد القادة الكبار في غرب أفريقيا.. وأن إنجازاته الكبيرة في بلاده هي موضع تقدير واحترام، وستبقى طويلًا في ذاكرة السنغاليين.

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وأضاف: إن الرئيس السنغالي بعد ان استفسر عن عنوان الكتاب وفكرته العامة طلب من أحد المقربين منه ترجمته إلى اللغة الفرنسية، حتى يتمكن من قراءته والاطلاع عليه.

يذكر أن كتاب (أمة في خطر) الذي صدر في القاهرة عن دار الشروق يقع في عشرة فصول.

يقدم الكاتب قراءة عاقلة في منطقة يعصف بها اللامعقول، ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى .

يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي وكذلك تحولات الدين والسياسة في العالم الإسلامي في المائة سنة الأخيرة. كما يعرض رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، وكيف حدث تبادل المواقع الحضارية بين المسلمين والغرب، ثم يقدِّم الكاتب تصوراً بشأن ما يحب أن يكون. وبينما يحمل الكتاب عنوان «أمّة في خطر» فقد جاءت الخاتمة بعنوان «أمّة في أمل».

يذكر أن المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة. ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الهندسة السياسية، الجهاد ضد الجهاد.