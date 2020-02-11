شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية» تعلن تحصين 1.3 مليون رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية والإنفلونزا» خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- ان اجمالى ما تم تحصينه خلال العام الماضى 2019 بلغ مليون و326 ألف و534 رأس ماشية وطائر حيث تم تحصين مليون و176 الف و694 رأس ماشية و149 الف و840 طائر وذلك في اكبر حملات تطعيمية للمديرية.

وأوضحت أنه تم تحصين 558 الف و891 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و409 الف و762 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادي المتصدع و67 الف و794 رأس أبقار ضد جدرى الماشية و42 الف و674 رأس ضد مرض جدرى الأغنام فضلاً عن تحصين 59 الف و338 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الجديد و38 ألف و235 رأس أبقار ضد النيمو باك الزيتى وتحصين 149 الف و840 طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع إحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذة الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.